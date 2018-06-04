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Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 oldu

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Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 oldu
Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.
Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 oldu Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 oldu Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,10, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,80 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,62, Yİ-ÜFE yüzde 3,79 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 12,12, geçen yılın mayıs ayına kıyasla da yüzde 20,16 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,59 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,11'e yükseleceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 11,53 olarak belirlenmişti.

 

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