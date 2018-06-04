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Destici: İnanıyorum ki ittifak seçimden sonra da devam edecek

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Seçimlere AK Parti listesinden giren BBP Genel Başkanı Destici, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Bizim tabanlarımız zaten azami müştereklerde ittifak halindeydi. Ben inanıyorum ki ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek." dedi.
Destici: İnanıyorum ki ittifak seçimden sonra da devam edecek
Destici: İnanıyorum ki ittifak seçimden sonra da devam edecek Destici: İnanıyorum ki ittifak seçimden sonra da devam edecek Destici: İnanıyorum ki ittifak seçimden sonra da devam edecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Çubuk ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, 24 Haziran'daki seçimlerde destek istedi.

Alperen Ocakları Çubuk Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına da katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, mazlum milletlerin 24 Haziran seçimlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'na değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bizim birlikteliğimiz zoraki bir birliktelik değildir. Ya da cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aritmetik bir birliktelik de değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik hiç değildir. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sadece bir adayımız vardır. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz ittifakımızı zoraki oluşturmadık. Bizim tabanlarımız zaten ittifak halindeydi. Bizim tabanlarımız zaten azami müştereklerde ittifak halindeydi. Biz sadece tavanda mukavelesini yaptık. Ben inanıyorum ki ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek."

"Utanmasalar 'Abdullah Öcalan'a da özgürlük' diyecekler"
Destici, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın 6-7 Ekim olaylarına neden olduğunu belirterek, "Demirtaş şimdi onun hesabını veriyor. Şimdi güya milletten, devletten, demokrasiden yana olduğunu söyleyenler ona özgürlük istiyorlar. Utanmasalar 'Abdullah Öcalan'a da özgürlük' diyecekler. Ben buradan söylüyorum Demirtaş ile Öcalan'ın ne farkı var? Biri Kandil’in lideri biri de onunun sözcüsü."’ ifadesini kullandı.

"HDP, Kürtlerin partisi" şeklinde bir algı oluşturulduğuna dikkati çeken Destici, "Bunu kim söylüyorsa halt ediyor. HDP, PKK’nın partisidir." diye konuştu. 

 

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