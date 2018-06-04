04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Emine hanımdan önemli mesajlar

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"Hayırda yarışmak, medeniyetimizin özüdür. 'Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız' ayeti, infak medeniyetinin temelini oluşturur. Hayır yapmak, cömertliğin, cömertlik merhametin, merhamet de imanın tezahürüdür."
Emine hanımdan önemli mesajlar
Emine hanımdan önemli mesajlar Emine hanımdan önemli mesajlar Emine hanımdan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İhmal ve istismara uğramış çocukların en az kayıpla yeniden hayata kazandırılması, önemli dediğimiz diğer tüm işlerin başında gelir. İstismara uğrayarak zaten bir darbe alan çocukların, adli ve tıbbi işlemler sırasında yeniden yıpratılmaması son derece hayati bir konudur. Bu amaçla kurulacak Çocuk İzleme Merkezinin önemli bir misyon üstleneceği açıktır." dedi.

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından İstanbul Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

TOGEM-DER tarafından yürütülen "Çocuk İzleme Merkezi" projesinin tanıtımının da yapıldığı programda konuşma yapan Erdoğan, derneğin, yaptığı hayır ve eğitim faaliyetleriyle dikkat çekici başarılar elde etmiş bir kuruluş olduğunu anlattı.

 

TOGEM-DER'in açtığı ana okulları, özel eğitim ve mesleki eğitim merkezleriyle, Türkiye'nin eğitim seferberliğine anlamlı katkılarda bulunduğunu dile getiren Erdoğan, eğitimin, tek başına devletin üstlenebileceği bir iş olmadığını söyledi.

Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek bizim geleneğimizde, gerekse modern toplumlarda vakıflar, eğitim işinin her zaman bir parçası olmuştur. Gençlerimize eğitim bursları, kadınlarımıza mesleki eğitim faaliyetleriyle, hayırda yarışan tüm TOGEM-DER gönüllülerini kutluyorum. Hayırda yarışmak, medeniyetimizin özüdür. 'Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız' ayeti, infak medeniyetinin temelini oluşturur. Hayır yapmak, cömertliğin, cömertlik merhametin, merhamet de imanın tezahürüdür. Mümin, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini görüp gözeten bir merhamet bulutu olmalı, yardımlarını onlara yağdırmalıdır. Gündelik sofrasına dahi, misafir olmadan tek başına oturmayı ayıp sayan bir medeniyetin mensupları olarak biz de elimizdekini paylaşma sorumluluğundayız. Elimizde hiçbir şey yoksa bile dostluğumuzu, kardeşliğimizi ikram edebiliriz."

Dünyanın merhametsizlikten can çekiştiği bir zamanda en azından yakın çevrede ulaşabilecek nice hayır kanalı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "TOGEMDER de onlardan biridir. Söz konusu çocuklar olunca, yapılacakların sonu yoktur. Mart ayında açılışına benim de katıldığım, çocuk ihmal ve istismarı sempozyumunun sonuç raporu hepimize sorumluluklar yüklemiştir. Şimdi sıra, bu sorumlulukları yerine getirme vaktidir. İhmal ve istismara uğramış çocukların en az kayıpla yeniden hayata kazandırılması, önemli dediğimiz diğer tüm işlerin başında gelir. İstismara uğrayarak zaten bir darbe alan çocukların, adli ve tıbbi işlemler sırasında yeniden yıpratılmaması son derece hayati bir konudur. Bu amaçla kurulacak Çocuk İzleme Merkezinin önemli bir misyon üstleneceği açıktır." ifadelerini kullandı.

'İdeal olan, çocukların kendi aile ortamında huzur içinde yetişmesidir'
Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel vazifemizdir." diyen Erdoğan, "Çocuklarımızı psikososyal ve fizyolojik açıdan en iyi şekilde yetiştiremiyorsak, hayatın çok önemli bir tarafını ıskalıyoruz demektir. Bu proje kapsamında 5 bin çocuk ve aileye ulaşmak somut bir hedeftir. İnanıyorum ki, TOGEM-DER tecrübesi ile bu en yetkin şekilde gerçekleştirilecek. Hayatının henüz çok başında büyük sorunlarla karşılaşan yavrularımızın yaralarını sarmak, hepimizin boynunun borcudur. İstismara uğramış çocukların yaralarını sarmak kadar, istismarın kapısını aralayan şartları ortadan kaldırmak da önemlidir. Çocuklarımıza gerektiğinde 'hayır' diyebilmeyi öğretmeliyiz. Ama daha önemlisi, çocuklar için en güvenli yer olan aileyi gözümüz gibi korumalıyız. Aile, toplumsal yapının en sağlam kalesi olmalıdır. Onu layıkıyla korumak, birçok riski bertaraf etmek demektir. Ailenin olduğu yerde en zehirli niyetler, eylemler dahi nispeten zararsız kalır. İdeal olan, çocukların kendi aile ortamında huzur içinde yetişmesidir. Fakat bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, koruyucu aile ve sevgi evleri en güzel çözümdür."

Artık devletin, yetiştirme yurtları yerine sevgi evleri açarak, korumasız çocukları kanatları altına aldığını, buralarda huzur ve güven içinde çocuklara sahip çıkıldığını belirten Erdoğan, "Bunun bir adım ötesi, koruyucu ailedir. Nice çocuğumuz, kendisine merhamet ve sevgiyi esirgemeyecek toplum gönüllüsü aramaktadır. Koruyucu aile olarak, kalplerini bu çocuklara açan kardeşlerimi kutluyorum. Gerçekten bu, tam anlamıyla yüce gönüllülüktür. Rabbim sayılarını artırsın." dedi.

Toplumun kalkınmasının çok boyutlu bir mesele olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yanda Türkiye'yi ekonomik, siyasi açıdan geliştirip büyütürken, bir yandan da bu minik kalpleri hayata kazandırmalıyız. Gelecekte bu ülkeyi onlara teslim edeceğiz. Çocuklarımıza bugünden yapacağımız yatırım, gelecekte meyve verecektir. Gölgesinde oturamayacağını bile bile ağaç diken insan ne kadar ulvi bir iş yapıyorsa, geleceğe attığımız her tohumla bizler de aynını yapıyoruz. Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inananlar olarak, bugün burada toplanmamız da boşuna değildir. Bir maneviyat büyüğü, 'Allah katında yerini bilmek istiyorsan, seni hangi işe memur ettiğine bak' der. Bizler de bugün burada isek, çocuklarımızın sorumluluğu bizim üzerimizedir. Rabbim, bizleri memur ettiği bu işin üstesinden gelmeyi nasip etsin. Bu dualarla hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Oruçlarınız makbul, hayırlarınız ve dualarınız kabul olsun."

Emine Erdoğan programın sonunda aile fotoğrafı çektirdi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Gecede "Çocuk İzleme Merkezi" projesinin yararına 3 milyon 972 bin lira bağış toplandı.

 

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