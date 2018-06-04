04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı

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İzmir’de iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşıyla ile barışmak isteyen genç dehşet saçtı. Kız arkadaşının evine giden öfkeli şahıs, talihsiz kızın annesini bıçaklayarak öldürürken, babasını da ağır yaralayıp kaçtı.
Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı
Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı Sevgilisinin evinde annesini öldürdü, babasını yaraladı

İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda Yusufcan Ö. (19) uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı M.Y.’nin evine gitti. İddialara göre, kavgalı olduğu kız arkadaşının evine giden genç ile M.Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Yusufcan Ö., kız arkadaşının anne ve babasına bıçakla saldırdı.

Anne Fadime Y. (52) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Yusufcan Ö., Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

"BABASI YUMRUK ATINCA YERE YIĞILDIM, DELİYE DÖNDÜM"

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Torbalı Adliyesine sevk edilecek olan Yusufcan Ö.'nün ilk ifadesinde, “Ben özür dilemek için sevgilimin evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün?’ diyerek burada bana tokat attı. Babası da yumruk atınca yere yığıldım, deliye döndüm. Yerde bulduğum bıçak ile önce sevgilimin annesini ardından da babasını bıçakladım" dediği öğrenildi.

 

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