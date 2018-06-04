04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Hükümetten enflasyon açıklaması

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisini değerlendirdi.
Hükümetten enflasyon açıklaması
Hükümetten enflasyon açıklaması Hükümetten enflasyon açıklaması Hükümetten enflasyon açıklaması

Mehmet Şimşek şunları söyledi:

"Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor. Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.

Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek.

Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak. Enflasyon ve cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyecektir"

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