Başbakan'dan önemli çağrı

Başbakan Binali Yıldırım Çevre Yatırımları Açılış Töreninde İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yıldırım, ''8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Vatandaşlarımdan özellikle talebim, bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek'' dedi.

Başbakan Yıldırım "İstanbul-Edirne arası hızlı trenin yapımına 1-2 ay içerisinde başlayacağız" müjdesini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

16 yıllık iktidarımızda çevreyle ilgili hem toplumda farkındalık oluşturmak aynı zamanda da gelişen şehirleşme, sanayileşme kapsamında çevrenin korunmasına dair önemli uygulamaları hayata geçirdik.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyelerimiz adına gerçekleştirilen birçok çevre yatırımının toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca bir de belediyelerimize araç dağıtımı yapacağız. Yatırımların tutarı 2,5 milyar lira civarında. 16 yıldır devam ettirdiğimiz geleneğimiz vardı. Tek tek açılışlar yerine toplu açılışlar yapıyoruz. AK Parti iktidarının o kadar eseri var ki tek tek açılış yapsak herhalde 30-40 yıl açılış yapamazdık.

SON BAŞBAKAN OLARAK SIFIR ATIKLA EMANETİ TESLİM ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Bu yüzden bize düşen bütün atıkları kontrol altına almak. Onları geri dönüşümle tekrar kazandırmak, kazanmak. İsraf inancımız haramdır. Türkiye olarak bu konuda artık daha bilinçli adımlar atıyoruz. Bu amaca yönelik, sıfır atık projesinden de bahsetti sayın bakanımız. Biz de başbakanlık olarak bu projeye destek veriyoruz. Başbakanlıkta da bununla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Son Başbakan olarak sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz.

24 HAZİRAN'DAN SONRA MECLİS'İN ROLÜ DAHA DA ARTIYOR

24 Haziran’dan sonra Meclis’in rolü daha da artıyor. Çünkü artık yasaları Meclis yapacak. İcra cumhurbaşkanlığı bütçe dışında kanun teklifi dahi veremeyecek. O yüzden Meclis’in güçlü olması, icranın daha etkin çalışmasına da katkı sağlamış olacak. Yürütme daha demokratik bir siyasetle Türkiye’nin gelecek hedeflerini daha kolay sağlamış olacak. Yeni dönemde çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı tedbirleri sürdürmeyi gelecek kuşaklara bir sorumluluk olduğunu biliyoruz.

İSTANBUL'UN 50 YILLIK İLAVE SU İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ

Seçim beyannamemize göz atılırsa, çevre, şehircilik ve yerel yönetimler bahsinde özel bir bölüm ayırdık. Çevre hassasiyetinin kalkınma planlarıyla ülkemizin her bölgesini kuşatacak bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetim hizmetlerinin yeni dönemde şehirlerde yaşayan tüm vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere, 81 milyon nüfusun yaşadığı bütün yerlere yaygınlaştıracağız. Su havzalarının tamamı koruma altına alınacak, üçüncül bir yönetim modeline geçilecek. Taşkın koruma tesislerinin sayısı iki kattan daha fazla artırılacak, toplam sayı 10 bine ulaşmış olacak. Melen ve Yeşilçay projeleriyle İstanbul, Gerede projesiyle Ankara’nın, Düzbağ projesiyle Gaziantep’in 50 yıllık ilave su ihtiyacını karşılamış olacağız. Ergene havzası eylem planında kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek. Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmaya devam edeceğiz. Ve toplam orman varlığımızı 233 milyon dekara çıkaracağız.

8 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İmar Barışı yasası ile vatandaşlarımızın kangren haline gelmiş bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin iş yeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek ve bundan sonra bu durumlara müsamaha gösterilmeyecek. Tarihin en büyük imar barışı yasasıyla vatandaşlarımızın devam eden köklü bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz.

8 Haziran itibariyle imar barışı ile ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Cuma gününden itibaren gerek e-devlet kapısından gerekse bulundukları şehrin çevre şehircilik birimlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptıracaklar. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlarımdan talebim, bir an önce müracaatı yapmalarıdır.

İSTANBUL - HALKALI- KAPIKULE HIZLI TREN YAPIMINI AB İLE MÜŞTEREK YAPMAYA KARAR VERDİK

Ayrıca bu projelerin bazılarında, Avrupa Birliği destekleri var. Dolayısıyla değerli dostumuza, AB'de Altyapıdan Sorumlu Komisere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Az önce bana bir müjde vardı, İstanbul - Halkalı - Kapıkule hızlı treni yapımını biz AB ile müşterek yapmaya karar verdik. Yüzde 25’i biz karşılayacağız, yüzde 75’i AB fonlarından karşılanacaktı. Uzun süre görüşmeler devam etti. İki hafta içinde ilana çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

İstanbul – Edirne hızlı trende de kazmayı bir iki ay içerisinde vurmuş olacağız. Böylece Avrupa ile hızlı tren ağlarımızı hem Anadolu’da hem de Balkanlarda devam ettirmiş olacağız.''