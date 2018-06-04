Rusya'nın önemli altın madenciliği şirketlerinin üretim planlarının yaklaşık iki kat artış üzerine kurgulandığı görüldü. Böyle bir artış Rusya'yı dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi yapabilir.
Yeni keşfedilen altın yataklarının, madencilerin üretimlerini yedi yıl içinde iki katına çıkarmalarını sağlayacağı bildiriliyor. 2030'a kadar, çıkarılan altın miktarının yaklaşık sekiz milyon ons civarında büyümesi bekleniyor.
Rusya, 2017'de 8,8 milyon ons üretimle toplam altın üretiminin yüzde 8,3'ünü oluşturdu.
04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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Rusya'nın altın planı
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