04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:29Güneş 05:26Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:39Yatsı 22:27
    • 31°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 100.118 0.95
  • Altın: 192,177 -0.63
  • Dolar: 4,6091 0.37
  • Euro: 5,4041 0.80

Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!

»
Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!
21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti otomobillere toplam sahip olma maliyetlerini kapsayan rapora göre elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi
Artık dizel ve benzinliden daha ucuz! Artık dizel ve benzinliden daha ucuz! Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!

LeasePlan, 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini kapsayan raporu yayımladı. Rapor, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların rekabet açısından dizel ve benzinli araçlarla arasındaki makası hızla kapattığını ortaya koydu. Buna göre, elektrikli araçların Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldiği görülürken, İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti.

Avrupa’da bir otomobile toplam sahip olma maliyetinin aylık ortalama 616 Euro olarak ortaya koyulduğu raporda, elektrikli araca sahip olmanın maliyetinin ise ortalama 819 Euro olduğu ifade ediliyor.

 

Otomobil Maliyet Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçları değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİDE EN PAHALI İTALYA, EN UCUZ MACARİSTAN

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı bir araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç’te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 Euro iken, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 Euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 Euro.

Hollanda’da da elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konumlanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 Euro iken elektrik araçlar için ayda 829 Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa genelinde aylık maliyetleri 600 Euro ila 900 arasında değişiklik gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 597 Euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 Euro ile elektrikli araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

TÜRKİYE'DEKİ MALİYETLER

İtalya, Finlandiya ve Belçika'daki sürücüler Avrupa’daki en yüksek toplam sahip olma maliyetine sahipken; İrlanda, Polonya ve İsviçre'deki sürücüler en düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olan ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, Romanya benzinli bir otomobil kullanmak için 353 Euro ile en uygun ülke konumunda yer alıyor. LeasePlan raporunda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 492 Euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin ise 519 Euro olması dikkatleri çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

ELEKTRİKLİNİN VERGİSİ DAHA YÜKSEK!

Yakıt maliyetlerinin de yer aldığı raporda, Avrupalı sürücüler benzinli bir otomobil için ortalama 110 Euro, dizel için ise 78 Euro tutarında bir aylık harcama gerçekleştiriyorlar. Elektrikli araçlar ise ortalama 39 Euro elektrik harcayarak bir kez daha yakıttan büyük tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ancak elektrikli araç sürücülerinin Avrupa’da sanılanın aksine daha fazla vergi ödedikleri belirtilen LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’nde, ortalama bir elektrikli otomobil sahibinin daha yüksek satın alma fiyatları nedeniyle yol vergisi ve KDV olmak üzere ayda 131 Euro ödediği, bu rakamın benzinli araçlar için ortalama 104 Euro ve dizel için ortalama 108 Euro olduğu öne çıkıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti otomobillere toplam sahip olma maliyetlerini kapsayan rapora göre elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi
Rusya'nın altın planıRusya'nın altın planıRusya, altın üretimini iki kat yükseltmeyi planlıyor.
Son 3 günde ilanlar patladı! Satıyorlar…Son 3 günde ilanlar patladı! Satıyorlar…UBER’e yönelik yasal yaptırımların artmasıyla internetteki alışveriş sitelerinde UBER araçlarının satış ilanı son üç günde dikkat çekici derecede arttı. Satışa çıkarılan araçlar arasında ‘UBER kayıtlı’ sıfır km araçlar bile var.
Hükümetten enflasyon açıklamasıHükümetten enflasyon açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisini değerlendirdi.
Bakan Ağbal'dan çok önemli 3600 ek gösterge açıklaması!Bakan Ağbal'dan çok önemli 3600 ek gösterge açıklaması!Maliye Bakanı Ağbal: "Düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak."
Enflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 olduEnflasyon Mayıs'ta da arttı, yüzde 12.15 olduEnflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.
  • Vergide kredi kartı dönemi!03 Haziran 2018 Pazar 17:52
  • TOKİ’den İstanbullulara müjde03 Haziran 2018 Pazar 13:30
  • Mercedes'in başı belada! Rekor ceza geldi02 Haziran 2018 Cumartesi 10:54
  • Dev park ihaleye çıkıyor02 Haziran 2018 Cumartesi 10:54
  • Emekliye avans müjdesi02 Haziran 2018 Cumartesi 10:30
  • Emekliye ikinci gelir müjdesi02 Haziran 2018 Cumartesi 09:50
  • Benzin ve motorine büyük indirim!02 Haziran 2018 Cumartesi 09:33
  • Büyük vurgun!01 Haziran 2018 Cuma 11:45
  • Türkiye için kritik veri açıklandı!01 Haziran 2018 Cuma 11:41
  • Emeklilere müjde!01 Haziran 2018 Cuma 10:22
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri