Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!

21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti otomobillere toplam sahip olma maliyetlerini kapsayan rapora göre elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi

LeasePlan, 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini kapsayan raporu yayımladı. Rapor, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların rekabet açısından dizel ve benzinli araçlarla arasındaki makası hızla kapattığını ortaya koydu. Buna göre, elektrikli araçların Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldiği görülürken, İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti.

Avrupa’da bir otomobile toplam sahip olma maliyetinin aylık ortalama 616 Euro olarak ortaya koyulduğu raporda, elektrikli araca sahip olmanın maliyetinin ise ortalama 819 Euro olduğu ifade ediliyor.

Otomobil Maliyet Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçları değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİDE EN PAHALI İTALYA, EN UCUZ MACARİSTAN

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı bir araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç’te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 Euro iken, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 Euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 Euro.

Hollanda’da da elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konumlanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 Euro iken elektrik araçlar için ayda 829 Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa genelinde aylık maliyetleri 600 Euro ila 900 arasında değişiklik gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 597 Euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 Euro ile elektrikli araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

TÜRKİYE'DEKİ MALİYETLER

İtalya, Finlandiya ve Belçika'daki sürücüler Avrupa’daki en yüksek toplam sahip olma maliyetine sahipken; İrlanda, Polonya ve İsviçre'deki sürücüler en düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olan ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, Romanya benzinli bir otomobil kullanmak için 353 Euro ile en uygun ülke konumunda yer alıyor. LeasePlan raporunda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 492 Euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin ise 519 Euro olması dikkatleri çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

ELEKTRİKLİNİN VERGİSİ DAHA YÜKSEK!

Yakıt maliyetlerinin de yer aldığı raporda, Avrupalı sürücüler benzinli bir otomobil için ortalama 110 Euro, dizel için ise 78 Euro tutarında bir aylık harcama gerçekleştiriyorlar. Elektrikli araçlar ise ortalama 39 Euro elektrik harcayarak bir kez daha yakıttan büyük tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ancak elektrikli araç sürücülerinin Avrupa’da sanılanın aksine daha fazla vergi ödedikleri belirtilen LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’nde, ortalama bir elektrikli otomobil sahibinin daha yüksek satın alma fiyatları nedeniyle yol vergisi ve KDV olmak üzere ayda 131 Euro ödediği, bu rakamın benzinli araçlar için ortalama 104 Euro ve dizel için ortalama 108 Euro olduğu öne çıkıyor.