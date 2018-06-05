CHP yok artık dedirti: Bu projeyi de durduracağız!

24 Haziran 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti projelere dönelik vaatlerde bulunurken, muhalefet kanadı ise "yıkmak, durdurmak, satmak" odaklı kampanya yürütüyor.
CHP, NÜKLEERİ SANTRAL PROJELERİNİ DURDURACAĞINI AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli virajlardan biri olan ve Rusya'ya yüzlerce öğrenci gönderip teknoloji transferinde büyük bir adım attığı nükleer santral projelerini durduracağını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca konuyla ilgili, "Akkuyu veSinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." açıklaması yaptı.