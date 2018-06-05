Bakan Ağbal, düzenlemenin emeklilik maaşı ve ikramiyeye etkisini değerlendirirken, şunları söyledi: "Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."
ADALETSİZLİK GİDERİLİYOR
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergül, hükümetin bu adımla büyük bir adaletsizliği giderdiğini belirterek, "Buna memur emeklilerine intibak düzenlemesi diyebiliriz. Hükümeti bu adımdan dolayı tebrik ediyoruz. Milyonların yüzü güldü" dedi.
İDARECİLER DE YARARLANACAK
Çalışanlar arasında 270 bin polis, 1 milyon öğretmen, 117 bin din görevlisi var. Emekli Sandığı'na tabi bu meslek grubundakilerin sayısı da 1 milyon. İdareciler de düzenlemeden yararlanacak.
05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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1 milyon emekliye müjde
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