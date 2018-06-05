05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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15 milyon kişi ölebilir!

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15 milyon kişi ölebilir!
Gereğinden fazla ve reçetesiz antibiyotik kullanımı günümüzün ciddi sorunlarından birisi haline geldi.
15 milyon kişi ölebilir! 15 milyon kişi ölebilir! 15 milyon kişi ölebilir!

Gereğinden fazla ve reçetesiz antibiyotik kullanımı günümüzün ciddi sorunlarından birisi haline geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esen Ayşe Dural 2050 yılında aşırı antibiyotik kullanımından dolayı 15 milyon kişinin ölebileceğini belirtti. Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Çalışkan da Başta mutasyonlar olmak üzere çeşitli mekanizmalarla bakterilerde antibiyotiklere direnç gelişiyor. Dolayısıyla bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu ilerleyen yıllar içerisinde giderek dirençli bakteri kökenleri artacak” diye konuştu. 

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