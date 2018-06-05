Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirasındaki birikimli değer kaybının başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini kaydetti.
TCMB, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının da bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde arttığını bildirdi.
TCMB Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şu ifadeler kullanıldı:
"Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 1,62 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,30 puan yükselerek yüzde 12,15 olmuştur.
Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayılmıştır.
Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükselmiştir.
Enerji enflasyonu petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür. Türk lirasındaki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. Bu dönemde hizmet grubu yıllık enflasyonu da artış kaydetmiştir.
Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmiş, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur.