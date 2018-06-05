ÖYK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinde 287 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.
05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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2 fabrika daha satıldı!
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