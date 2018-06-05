Karamollaoğlu iddialı konuştu!

Antalya’da önce ANSİAD üyeleriyle buluşan Karamollaoğlu, ardından ise Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Antalya e-mitingine katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Türkiye turuna tam gaz devam ediyor. 24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala Bilge Başkan Karamollaoğlu’nun bu sefer ki durağı Antalya’ydı. Antalya’da önce ANSİAD Üyeleriyle buluşan Karamollaoğlu, ardından ise Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Antalya E-Mitingine katıldı. E-Mitingde hem Antalyalılara hem de sosyal medya üzerinden on binlerce kişi hitap eden Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden gelen soruları da içtenlikle cevaplandırdı.

E-MİTİNGLER SİZE ULAŞMAMIZA VESİLE OLUYOR

‘Bilge Başkan Temel Başkan’ sloganları eşliğinde sahneye çıkan Karamollağlu, bazı ekranların kendilerine yer vermediğini hatırlatarak, “Bizler onun için sosyal medya aracılığıyla sizlere ulaşmaya, sesimizi duyurmaya çaşılıyoruz. E-mitinglerimiz ise buna vesile oluyor” dedi.

O ZAMAN ŞİMDİ DEMOKRASİ YOK MU?

Teknolojinin çok ilginç bir mecra olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Öyle bir şey ki 10 yıl önce söylediğiniz şeyi önünüze çıkarıyor. Birçok şey sonra sizin mahçup olmanıza neden oluyor. Sayın Cumhurbaşkanının söylemlerini biliyorusunuz erken seçimle ilgili. ‘Erken seçim demokrasilerde olmaz olamaz’ diye e şimdi erken seçime onların eliyle gidiyoruz. O zaman bugün demokrasi yok mu?” diye sordu.

ADALET YOKSA DEVLET VAR DİYEMEZSİNİZ

Türkiye’de hukukun ohal’in de etkisiyle iyice zedelendiğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Eğer bir yerde adalet yoksa siz orada devlet var diyemezsiniz. Küfür ile devlte yönetilebilir ama zulümle asla yönetilemez. Biz onun için adalet çok önem veriyoruz. Aynı zamanda kuvvetler ayrılığının da kamil manada uygulanmasını da istiyoruz. Ama ohal döneminde hukukun işlendiğini söylemek mümkün değil. Adeta hukuksuzluk sarmalı oluşuyor.”

BİR DİP DALGA VAR, SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN!

Fenerbahçe Kongresi’nde kimsenin Ali Koç’un seçileceğine ihtimal vermediğini hatırlatan Karamollaoğlu, “Ancak Ali bey neredeyse yüzde 80’ne yüzde 20 aldı. Çünkü bir dip dalga oldu. Emin olun Fenerbahçe Kongresi’nde yaşananların ben bu seçimlerde yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü burada da bir dip dalga var. Nerden bunu biliyoruz? Anket yapan şirketler diyor ki eskiden sorularımıza 3 kişiden 2’si cevap veriyordu şimdi ise ancak 1’i cevap veriyor. Vatandaş endişeli fikrini, oyunun rengini söyleyemiyor. Bu sessiz çoğunluğun seçimde büyük bir sürpriz yapacağını düşünüyoruz.Bunların ise bize doğru bir eğilim gösterdiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

TARLAYA DESTEĞİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE UYGULANMIYOR

Tarımı, hayvancılığı hükümetin bitirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlar bittirdi. Bundan 15 yıl önce değil samanı eti buğdayı ithal edebileceğimizi düşünen var mıydı? Yok. Ama bu arkadaşlar sayesinde artık saman, et, buğday hepsini ithal hale geldik. Devlet maalesef çiftçiyi değil aracıyı destekliyor. Devletin çiftçiye pazarda, tarlada her yerde destek vermesi lazım. Tarla başına desteği herhalde dünyanın hiçbir yerinde uygulayan yoktur!” dedi.

RUS UÇAĞINI BÖLÜŞEMEDİLER

İktidarın baştan sağma politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Hatırlarsanız Rus uçağını düşürdüğümüz zaman cumhurbaşkanı ile başbakanın kendilerine mal etme yarışını. O zaman uçağı sahiplenmek için adeta bir yarışa girdiler. Bölüşemediler uçağı önce söylemek için. Ben 18 saniye önce söyledim demeye kadar gitti. Peki şimdi ne oldu soruyorum? Bu düzen böyle gitmez. Bunların değişmesi lazım” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZLUK GÖRÜNTÜSÜNDEN İYİDİR

Sosyal medyadan gelen soruları cevaplandıran Karamollaoğlu, “Aslında bizim seçim sistemimiz dünyanın en güvenilir sistemiydi. Parmaklara boya sürülürdü tekrar oy kullanmasınlar diye. Neymiş efendim? Gelişmiş bir ülke görüntüsü vermiyormuş. Hukukun olmadığı bir görüntü vermekten iyidir o görüntüyü vermek” dedi. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde şeker fabrikalarının satışını engelleyip engellemeyeceği şeklindeki soruya Karamollaoğlu, “Eğer satış prosedürleri henüz bitmemiş derhal satışı iptal ederim” şeklinde cevap verdi.