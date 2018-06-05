05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!

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Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!
Trabzon’da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun! Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun! Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. 

 

"BU ADAM BULUNSUN İSTİYORUZ"

Olayı güvenlik kameralarından izledikten sonra basın mensubuna konuşan bir vatandaş ise "Bayrağımıza hakaret edilmiştir. Bu adam bulunsun istiyoruz" dedi.

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