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CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı

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TSK Kandil'e girip PKK terörünü bitirmeyi hedeflerken, CHP'den operasyonu eleştiren bir açıklama geldi.
CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı
CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son haftalarda Kuzey Irak'a düzenlediği hava ve kara operasyonlarıyla terörün belini kırmaya devam ediyor. Bölgeden her hafta onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği haberleri geliyor.

Kandil'e yalnızca kilometreler kala CHP'den operasyonu eleştiren bir açıklama geldi.

"SON 16 GÜNDE Mİ AKILLARINA KOYMUŞLAR"

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın 'Türkiye Kandil'e girebilir' açıklamasını da eleştiren  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bunun siyasi hesap olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: "Bu, şu demek. 'Seçimi kazanamıyoruz. Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var'. Orduyu Mehmetçik'i öne sürüp, oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz; diye bakacaksınız. Mehmetçik'imizin ayağına taş değse yüreğimiz sızlar. 16 yıldır Kandil'e gitmeyenler, son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar?

 

"KANDİL'DE PKK UNSURU KALMAMIŞTIR"

16 yıldır Kandil ile her türlü ilişkiyi kuranlar, 'Biz adayla konuşuyoruz' diyenler, sizin konuştuğunuz sohbet ettiğiniz ve övdüğünüz Abdullah Öcalan'dır. Mutabakat halinde dediğiniz dağ Kandil, oradaki Cemil Bayık'tır. Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler. 16 yıl boyunca Kandil ile ahbaplık yapanların son 16 günde Kandil'e girme hesapları askeri ve milli menfaatleri değil, sadece ve sadece siyasi menfaatleri ifade etmektedir."

Bilgi Notu: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki lojistik ve eğitim kamplarına yönelik operasyonlarını 2 buçuk aydan bu yana sessiz sedasız sürdürüyor. Sınır ötesi operasyonlar sonucunda örgütün 5’i tedavi ve lojistik, 11’i siyasi ve silahlı eğitim olmak üzere toplam 16 kampının tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

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