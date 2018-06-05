05 Haziran 2018 Salı22 Ramazan 1439
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Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin oy oranı tahminin sorulması üzerine 'yüzde 30 bandında görünüyor' yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı
Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 30 GÖRÜNÜYOR"

Kılıçdaroğlu, İnce'nin oy oranının anketlerde nasıl göründüğünün sorulması üzerine, "Muharrem Bey'in estirdiği rüzgardan memnunuz. Başarılı olacağını görüyorum. Anketlerde 29-30-32 bandında bir rakam telaffuz ediliyor. Biz daha yüksek olmasını isteriz. İkinci turda Muharrem Bey tartışmasız cumhurbaşkanı adayımız olsun, cumhurbaşkanımız olsun"ifadelerini kullandı.

İNCE, "İLK TURDA SEÇİLİYORUM" DİYOR

Muharrem İnce ise bir süredir seçimleri ilk turda kazanacağını söylemeye devam ediyor.

İnce, en son bugün yaptığı bir mitingde, "Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık" şeklinde konuşmuştu.

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