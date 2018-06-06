"SP liderinin pankartı baskıyla söktürüldü" iddiası

Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, Trabzon'da Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu'nun bir binadaki pankartının baskıyla söktürüldüğünü ileri sürdü.

Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, Trabzon'da Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu'nun bir binadaki pankartının baskıyla söktürüldüğünü ileri sürdü.

"AKP’nin, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin kilit partisi olan Saadet Partisi’ne yönelik hazımsızlığı tavan yaptı" diyen Milli Gazete'nin haberine göre, "Trabzon’un Yomra ilçesinde Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun pankartı, bina sahibine yapılan ağır baskılar sonucu söküldü."

Haberin devamı şöyle:

"Aynı duvarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerine ise dokunulmazken afişin kaldırılmasına tepki gösteren Saadet Partisi Trabzon milletvekili adayları Cevat Kurt ve Ümit Çebi pankartın asılı olduğu bina önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

MAL SAHİBİNE BASKI YAPIP PANKART SÖKTÜRÜLDÜ

Basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapan Saadet Partisi Trabzon milletvekili adayı Cevat Kurt, “24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Biz Saadet Partisi milletvekili adayları ve temsilcileri olarak, aday tanıtım toplantısında ‘Bu bir seçimdir. Netice itibarıyla bir savaş değildir. Seçim, millet iradesinin özgürce sandığa yansımasıdır’ dedik. Seçimin Ramazan’a denk geldiğini ve bu ayın manevi iklimine uygun geçmesini temenni ettik. Bugün Yomra’dayız ve manzarayı görüyorsunuz. Biz milletvekili adayları olarak bunu kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Korkunun ecele faydası olmadığını belirten Kurt, “Toplumun bir kesimini diğer bir kesimine düşman etmemek gerekiyor. Bu tavırdan vazgeçilmelidir. Saadet Partisi ve onun mensuplarını hiçbir baskı, hiçbir güç sindiremez, korkutamaz. Sadece Yomra’mızı değil, Trabzon’un dağını taşını Milli Görüş pankartı ve bayraklarıyla donatacağız” dedi."





“HESABINI HUKUKLA SORACAĞIZ”

Saadet Partisi Trabzon milletvekili adayı Ümit Çebi ise, “Bu resmin kime, ne zararı vardı? Mal sahibine korkunç baskı yapılarak bu resmin sökülmesini biz Allah’a havale ediyoruz. Ve de diyoruz dere gider kumu kalır. Bir gün bunu sökenler, yüksek makamda olanlar bunların hesabı verir ve verecek. Yomra’nın en yetkili siyasileri bu afişin sökülmesi için mal sahibine korkunç baskı yapmışlardır. Biz bunu buradan protesto ediyoruz ve lanetliyoruz” dedi. “Türkiye’de seçim mi var yoksa Türkiye’de bir savaş mı var bunu anladığımız yok” diyen Çebi, “Bizim Cumhurbaşkanımızın burada resminin olmasına itirazımız yok ama bizim resmimizin olmasından kimler rahatsız oldu, kimlere battı gerçekten bunu ben çok ama çok merak ediyorum ve bunu Türk halkının vicdanlarına bırakıyorum. Korkunun ecele faydası yok. Bu korkmanın ifadesidir. Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı olacak, biz adaletle hukukla hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.