06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:26Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:40Yatsı 22:29
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 95.412 -2.46
  • Altın: 191,805 0.08
  • Dolar: 4,6063 0.23
  • Euro: 5,4241 0.74

Okullar ne zaman açılacak!

»
Okullar ne zaman açılacak!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okullar ne zaman açılacak! Okullar ne zaman açılacak! Okullar ne zaman açılacak!

 

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Okullar ne zaman açılacak!Okullar ne zaman açılacak!Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor''Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Noyan, "Bağımlılık yaşı çok düştü ama bu sadece ergenlerin sorunu değil, artık yetişkin insanların da sorun. Yani internet bağımlılığı sebebiyle üniversiteyi bitiremeyen bir sürü insan var." dedi.
MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS), yalnızca devlet okullarında yapılacak. LGS’de gözetmen olarak da yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak.
Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemlerBu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemlerÜniversite sınavında geçen sene 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin gözyaşları çok konuşulmuştu. Bu sene ÖSYM sınava geç kalmaya önlem aldı.
AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla öğrenAÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla öğrenAnadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav sonuçları belli oldu.
Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liselere girişte yeni dönem hakkında konuştu.
  • ÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarı18 Nisan 2018 Çarşamba 13:17
  • Yeni lise sınavının TEOG’dan 10 Farkı13 Nisan 2018 Cuma 10:31
  • MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?27 Mart 2018 Salı 11:30
  • Tarih açıklandı! Türkiye'de tamamen kaldırılıyor17 Mart 2018 Cumartesi 08:53
  • MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama02 Mart 2018 Cuma 08:00
  • MEB'den flaş açıklama! Bu yıl yapılmayacak14 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • KDK'ya başvurdular: 4 yanlış 1 doğruyu götürmesin09 Şubat 2018 Cuma 15:17
  • ANKARA DERSHANE FİYATLARI09 Şubat 2018 Cuma 15:11
  • Liseye geçiş sınavı zor olacak!02 Şubat 2018 Cuma 11:45
  • TEOG 4 ay sonra resmen kaldırıldı01 Şubat 2018 Perşembe 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri