06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:26Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:40Yatsı 22:29
    • 33°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 96.027 -1.84
  • Altın: 191,706 0.02
  • Dolar: 4,5903 -0.12
  • Euro: 5,4017 0.33

Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak

»
Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli yarın açıklayacak.
Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak


AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden  edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak bu yıl başından beri dile getirdiği "bor  stratejisi"nin detaylarını aktaracak.
 
Strateji kapsamında, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma  değerli ürün haline getirilmesi noktasında, dünyanın bu alandaki en ileri  teknolojisinin transferi de sağlanacak. Söz konusu teknoloji transferi için, yarın bir de imza töreni gerçekleştirilecek.
 
Bakan Albayrak, bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamasında, bor madeni  için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduklarını  belirterek, "Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda  dünyada yetkin, çok önemli kurumlarda çalışmış uzmanlarla bir ekip kurduk. Bu  arkadaşların da ekibimize katılmasıyla birlikte, çok yoğun bir çalışmayla bu yıl  borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3  tesisle ilgili açıklamalarımız olacak. Borun sadece kilosu 500, 10 bin dolar veya  30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüştürülmesinde değil, bu proje kapsamında  yerli ve milli işbirliğiyle ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak  güzel adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekonomi Bakanı'ndan enflasyon açıklaması!Ekonomi Bakanı'ndan enflasyon açıklaması!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme konusundaki kararlılıktan asla vazgeçmediklerini söyledi.
Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak, kentin çehresi değiştirecek dev projede sona yaklaşıldığını duyurdu.
Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacakYıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli yarın açıklayacak.
"2008 krizi yeniden gelebilir""2008 krizi yeniden gelebilir"Dünya Bankası, ABD ve ticaret ortakları arasındaki ticaret gerilimlerinin, küresel düzeyde "2008 ekonomik krizi seviyelerinde sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.
Bakan'dan emekliye ve memura çifte zam açıklamasıBakan'dan emekliye ve memura çifte zam açıklamasıMaliye Bakanı Naci Ağbal, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine normal yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı zammı da yapılacağını söyledi.
85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığıHükümet sözünü tuttu, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti.
  • Rusya Türkiye'ye sığır eti satacak!05 Haziran 2018 Salı 15:38
  • Resmen yürürlüğe girdi! Vatandaş daha az ödeyecek05 Haziran 2018 Salı 11:45
  • Türkiye'nin en değerli markası belli oldu!05 Haziran 2018 Salı 11:39
  • 2 fabrika daha satıldı!05 Haziran 2018 Salı 10:56
  • Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması05 Haziran 2018 Salı 10:23
  • 1 milyon emekliye müjde05 Haziran 2018 Salı 07:47
  • Emekli maaşına Haziran zammı04 Haziran 2018 Pazartesi 16:38
  • Artık dizel ve benzinliden daha ucuz!04 Haziran 2018 Pazartesi 15:30
  • Rusya'nın altın planı04 Haziran 2018 Pazartesi 14:22
  • Son 3 günde ilanlar patladı! Satıyorlar…04 Haziran 2018 Pazartesi 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri