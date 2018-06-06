AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak bu yıl başından beri dile getirdiği "bor stratejisi"nin detaylarını aktaracak.
Strateji kapsamında, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesi noktasında, dünyanın bu alandaki en ileri teknolojisinin transferi de sağlanacak. Söz konusu teknoloji transferi için, yarın bir de imza töreni gerçekleştirilecek.
Bakan Albayrak, bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamasında, bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduklarını belirterek, "Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin, çok önemli kurumlarda çalışmış uzmanlarla bir ekip kurduk. Bu arkadaşların da ekibimize katılmasıyla birlikte, çok yoğun bir çalışmayla bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tesisle ilgili açıklamalarımız olacak. Borun sadece kilosu 500, 10 bin dolar veya 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüştürülmesinde değil, bu proje kapsamında yerli ve milli işbirliğiyle ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.
06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacak
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