06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!

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Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak, kentin çehresi değiştirecek dev projede sona yaklaşıldığını duyurdu.
Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi! Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi! Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!

 

Doğu Anadolu’nun içinde barındırdığı tabii ve tarihi güzellikleri ile nadide şehirlerinden olan Bitlis’in kent merkezinden geçen, üzerinde işyeri ve dükkânların bulunduğu Bitlis Deresi ıslahı için çalışmalar devam ediyor. Şehrin yıllardır çarpık ve plansız yapılaşması sonucu görünmez hale gelen doğal ve tarihi güzellikleri bir bir gün yüzüne çıkaracak “Dere Üstü Islah” çalışmalarının tamamlanması ile birlikte; içinden geçen su, şehrin varlığına artı değer kazandıracak.

Projenin hayata geçirilebilmesi için uzun zamandır yoğun çaba sarf ediliyor

Bitlis Dere Üstü Islah Projesi’nde sona yaklaşıldığı müjdesini veren Vedat Demiröz; “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın destekleriyle; Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Kalkınma ve Maliye Bakanlarımızla yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde projenin hayata geçmesi hususunda önemli bir aşamaya gelmiş olduk.” dedi.

Projeye Maliye Bakanlığı’ndan 100 Milyon TL

Demiröz: “DSİ’nin çalışmaları sonucunda tespit edilen 100 milyon TL kamulaştırma (istimlak) bedeli için ihtiyaç duyulan kaynak, Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından tahsis ediliyor. Bu kaynakla projenin en önemli ayağı olan finans sorunu da çözülmüş oluyor. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Kalkınma Bakanlığı’na talebini dün itibariyle gönderdi.” dedi.

Kısa bir süre içinde başlayacak olan ıslah projesinin Bitlis’in geleceği açısından devrim niteliğinde önemli bir adım olacağına dikkat çeken Demiröz; “Bu dönüşüm ile birlikte Bitlis’in çehresi değişecek. Şehrin tarihi dokusu ön plana çıkacak, bu da hem turizme hem de kentin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Bitlis turizm açısından cazibe merkezi haline gelecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu adımı atarken bize destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Vedat Demiröz, Dere Üstü Islah Projesi’nden bağımsız olarak; “Bitlis Belediyesi, Bitlis ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’ne AFAD Başkanlığı tarafından toplam 20 milyon TL ödenek tahsis edildiğini” de sözlerine ekledi.

Baba ocağı Bitlis’e hizmete devam...

Vedat Demiröz; “7 yıl boyunca onur ve gururla baba ocağıma hizmet ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul’dan Milletvekili adayı gösterildim. İstanbul’dan aday gösterilmem Bitlis’e olan hizmetlerimi aksatmayacak, aksine Bitlisimizin 4. Milletvekili gibi çalışmaya gayret edeceğim. Doğudan batıya, güneyden kuzeye vatanımın her köşesi için her daim hadim olmaktan onur duyarım.” dedi.

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