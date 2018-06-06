06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu

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Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
İzmir’in Karaburun ilçesindeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Cesedin, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunan şahsa ait olduğu öğrenildi
Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu

Ambarseki Mahallesi Karıgılı koyu mevkiinde kayalıklara vuran erkek cesedini gören vatandaşlar olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra sağlık ekipleri de gelirken, ceset karaya çıkarıldı. Tanınmaz halde olan cesedin üzerinden Hayri Kar adına banka kartı çıktı. Hayri Kar'ın, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunduğu ve cesedine ulaşılamadığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi sonucu kesinleşeceği bildirildi. 

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