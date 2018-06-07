Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söylemişti.
Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" dedi.
Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini alacak. Maaşlar da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak.
07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
- Rusya'nın 'öldürücü' uçağıOkullarda iki yeni dil daha öğretilecek"S-400’ü alın ama kullanmayın"2 bakanlık birleşiyorKöylüler silahları teslim ediyor!Bor stratejisi bugün açıklanıyorİşte günün gazete manşetleriABD oyalamak istedi, Türkiye izin vermediKurtulmuş'tan 'Cemevi' açıklamasıÖdemeler başladı! 1000 TL ikramiye bugün yatıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:27 Güneş 05:25 Öğle 13:09 İkindi 17:07 Akşam 20:41 Yatsı 22:30
- 28°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 29°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 96.658 -1.19
- Altın: 189,896 -0.92
- Dolar: 4,5545 -0.90
- Euro: 5,3631 -0.39
Ödemeler başladı! 1000 TL ikramiye bugün yatıyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ödemeler başladı! 1000 TL ikramiye bugün yatıyorEmekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. dedi.
Ekonomi Bakanı'ndan enflasyon açıklaması!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme konusundaki kararlılıktan asla vazgeçmediklerini söyledi.
Vedat Demiröz 100 milyon TL'lik müjdeyi verdi!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak, kentin çehresi değiştirecek dev projede sona yaklaşıldığını duyurdu.
Yıl başından beri konuşuluyordu! Yarın açıklayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli yarın açıklayacak.
"2008 krizi yeniden gelebilir"Dünya Bankası, ABD ve ticaret ortakları arasındaki ticaret gerilimlerinin, küresel düzeyde "2008 ekonomik krizi seviyelerinde sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.