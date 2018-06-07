07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek

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Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek


Buna göre, örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilecek. Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı. 
 

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