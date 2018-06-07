Buna göre, örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilecek. Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
- Rusya'nın 'öldürücü' uçağıOkullarda iki yeni dil daha öğretilecek"S-400’ü alın ama kullanmayın"2 bakanlık birleşiyorKöylüler silahları teslim ediyor!Bor stratejisi bugün açıklanıyorİşte günün gazete manşetleriABD oyalamak istedi, Türkiye izin vermediKurtulmuş'tan 'Cemevi' açıklamasıÖdemeler başladı! 1000 TL ikramiye bugün yatıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:27 Güneş 05:25 Öğle 13:09 İkindi 17:07 Akşam 20:41 Yatsı 22:30
- 28°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 29°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 96.658 -1.19
- Altın: 189,896 -0.92
- Dolar: 4,5545 -0.90
- Euro: 5,3631 -0.39
Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Okullarda iki yeni dil daha öğretilecekÖrgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Okullar ne zaman açılacak!Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Noyan, "Bağımlılık yaşı çok düştü ama bu sadece ergenlerin sorunu değil, artık yetişkin insanların da sorun. Yani internet bağımlılığı sebebiyle üniversiteyi bitiremeyen bir sürü insan var." dedi.
MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS), yalnızca devlet okullarında yapılacak. LGS’de gözetmen olarak da yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak.
Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemlerÜniversite sınavında geçen sene 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin gözyaşları çok konuşulmuştu. Bu sene ÖSYM sınava geç kalmaya önlem aldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.