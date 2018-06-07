Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile Kütahya'nın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Ege bölgesi, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36