07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.532 -0.13
  • Altın: 190,867 0.52
  • Dolar: 4,5717 0.38
  • Euro: 5,4072 0.82

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

»
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile Kütahya'nın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

 

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Ege bölgesi, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29 

İzmir: Az bulutlu ve açık 34 

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu 35 

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33 

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile Kütahya'nın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.
Ortalık savaş alanına döndüOrtalık savaş alanına döndüBursa'nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmasında patlama yaşandı, 5 araç hurdaya döndü.
Babasını öldüren annesine böyle seslendi!Babasını öldüren annesine böyle seslendi!Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ayrı yaşadığı kocasını tabancayla vurarak öldüren Birgül Günar ilk kez hakim karşısına çıktı.
Taciz iddiasına linç girişimiTaciz iddiasına linç girişimiKahramanmaraş'ta kızını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyle karşılaşan baba, şüpheliyi silahla yaraladı. Vatandaşların şüpheliyi linç etme girişimi, polis ekiplerince güçlükle engellendi.
Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!Trabzon'da mahalleli ayağa kalktı: Bu adamı bulun!Trabzon’da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Polise yalvardılar: Göndermeyin idam edeceklerPolise yalvardılar: Göndermeyin idam edeceklerAdana'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle birlikte yakalanan İran uyruklu biri kadın 2 kişi ülkelerine geri gönderilmemek için gözyaşlarına boğuldu.
  • Polisler bile gözyaşlarına boğuldu!01 Haziran 2018 Cuma 13:25
  • 20. kattan ölüm mesajı01 Haziran 2018 Cuma 10:47
  • Cinayet zanlısı öyle bir yerde yakalandı ki...31 Mayıs 2018 Perşembe 14:38
  • Lüks araçlı umre dolandırıcısı!31 Mayıs 2018 Perşembe 13:00
  • Firari bankacıya sahte kimlik şoku!31 Mayıs 2018 Perşembe 12:07
  • Koca terörü! Kaynanaya 'molotof kokteyli'31 Mayıs 2018 Perşembe 09:10
  • İlçede büyük panik !30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:42
  • Sağlık ekiplerini bile dehşete düşüren olay!30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:20
  • Dram içinde dram!29 Mayıs 2018 Salı 14:45
  • Parktaki antrenmanla şampiyon oldu29 Mayıs 2018 Salı 14:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri