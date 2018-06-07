Gözler yine Merkez’de

Faizlerde attığı adım ve sadeleşmeden sonra gözler yine Merkez Bankası’nda. Para Politikası Kurulu (PPK) bugün haziran ayı toplantısını yapacak.

Enflasyonun yüksek çıkmasının ardından faizlerde yeni bir adım atılabileceği yönünde beklenti oluşmuştu. Artışın 50 ile 100 baz puan arasında olabileceğine yönelik tahminler yapılıyor. Bazı analistler ise pas geçilebileceği görüşünü bildiriyor.

Merkez Bankası 23 Mayıs’ta yaptığı PPK’da Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdı. 28 Mayıs tarihinde ise sadeleşme adımını attı. Böylece 1 Haziran’dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı politika faizi oldu.

1 Haziran’dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini bildirmişti.

Faiz koridoru yüzde 15.00 ile 18.00 aralığında, artık ana araç olarak kullanılmayacak olan GLP de yüzde 19.50 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın bu adımının ardından ilk toplantı bugün yapılacak.