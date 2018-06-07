07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler

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Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler
Karabük’ten geçen Araç Çayı’nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğu tespit edildi.
Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler

Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK’da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun yer aldığını kendilerinin bile kokuya dayamadığını ve bunun ardından Araç çayında irili ufaklı onlarca balıkların ölü olarak karaya vurduğunu söylediler.
 

Öte yandan balıkların karaya vurduğunu gören öğrenciler ve güvenlik görevlileri buldukları kovaya koydukları balıkları yaşatmaya çalıştılar. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, yaşanan olay üzerinden İHA muhabirine yaptığı açıklamada balıkların ölümlerine, suyun debisinin aşırı yağıştan dolayı aniden yükselmesi neticesinde çamurdan dolayı sudaki oksijen değerinin düşmesi neticesinde meydana geldiğini ifade etti.

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