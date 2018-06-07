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Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

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Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı
Lüks dizel aracına motorin almak için akaryakıt istasyonuna giden vatandaş, pompa görevlisinin dizel yakıt yerine depoya benzin koymasıyla hayatının şokunu yaşadı. Maddi manevi çöküntü yaşadığını belirten mağdur, soluğu mahkemede aldı.
Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

 

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda dizel lüks otomobiliyle seyreden işadamı, yakıt lambasının yanması üzerine her zaman tercih ettiği akaryakıt istasyonuna gitti. Depoyu dolduran işadamı, istasyondan ayrıldıktan bir süre sonra aracın stop etmesiyle sarsıldı.

Yapılan incelemede dizel araca, pompa görevlisinin benzin koyduğu ortaya çıktı. Akaryakıt bayiisiyle yaptığı görüşmelerde mağduriyeti giderilmeyen lüks otomobil sahibi soluğu İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Hem akaryakıt firmasına hem de yakıt aldığı bayii işletmecisine dava açtı. 

Yolda kalan otomobilini kendi imkanları ile yetkili servise götürdüğünü belirten işadamı, "Yapılan inceleme neticesinde yanlış akaryakıt konulması sebebiyle aracın motor aksamında hasar oluştuğu tespit edildi. Bu hasar için 9 bin 996 lira ödedim. Aracın tamir süresi boyunca araç ihtiyacını karşılamak amacıyla rent a car firmasından araç kiraladım.

27 günlük araç kiralama ücreti olarak 2 bin 548 TL ödedim. Aracında değer kaybı meydana geldi. Akaryakıt firmasına olan güvenim sarsıldı, psikolojim bozuldu. Stres yaşadım. 

Şimdilik 2 bin TL manevi tazminatın ve ayrıca aracın tamiri için ödemiş olduğum 9 bin 996 lira ile 2 bin 548,80 TL araç kiralama ücretinin, 100 TL akaryakıt ücreti ve değer kaybı için şimdilik 1.000 TL' nin ve ihtarname bedeli olan 269,11 TL nin toplamı olan 13 bin 914,50 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyorum." dedi. 

Davalı akaryakıt firması, davacının aracını yetkili servisten bedelini ödeyerek aldığını, ancak 27 gün boyunca araç kiraladığını, aracın bir günde onarılması dikkate alınarak aracı 27 gün özel serviste bekletmiş gibi gösterdiğini öne sürdü. Mahkeme, davacının maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne, 3 bin 798 TL' nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 2 bin liranın davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verdi.

Kararı davalılar temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kararı kısmen onarken dizel yakıt yerine benzin konulmasının kişinin psikolojik durumunu etkilemeyeceğine hükmedip manevi tazminat talebini geri çevirdi. 

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