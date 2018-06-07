07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım

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Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik" dedi.
Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım

 

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik. Ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılarda algı bozukluğu görmüyoruz" dedi.

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