Türkiye'ye 2.2 milyar dolarlık yatırım

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik. Ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılarda algı bozukluğu görmüyoruz" dedi.
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Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik. Ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılarda algı bozukluğu görmüyoruz" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...