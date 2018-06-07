Faizde ‘kriz sınırı’ alarmı!

2016 Ekim’de yüzde 8.5 olan kısa vadeli devlet tahvilinde faiz dün yüzde 18’in üzerine çıktı. 1.5 yılda ortalama artış 10 puan oldu.

Merkez Bankası en son 23 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu’nda (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurdu. Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran’dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı belirtilmişti. 1 Haziran’dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini açıklamıştı.



ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom ise enflasyonun yükselmesiyle TCMB’nin faizlerde artışa gitme ihtimalinin de yükseldiğini belirtti. TCMB’nin faizleri artırmaması durumunda TL’nin, GLP’nin 300 baz puan artırılması sonrası elde ettiği kazançları geri verebileceğini ifade eden Neuteboom, TCMB’nin, 150 baz puan artırım yapabileceğini söyledi. Jason Tuvey, enflasyondaki artışın yarınki PPK toplantısı için herhangi bir artışı teşvik etmeyeceğini belirterek, enflasyondaki yükselişin bu haftaki toplantıdan sonra faiz artışı ihtimalini artırdığını vurguladı. 2016 Ekim’de yüzde 8.5 olan faiz şu sıralar yüzde 18’in üzerinde seyrediyor. Yani 1.5 yılda ortalama 10 puanlık artış oldu. 2008-2009 krizinde de faizler yüzde 18-24 arasında seyrediyordu. Yani kriz dönemlerini bu aralıkta geçirdik. Ekonomistler ise politika faizinde değişiklik beklemiyor. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tuvey, TCMB’nin, PPK toplantısında politika faiz oranını yüzde 16.50’de sabit bırakacağını söyledi. Tuvey, enflasyonun mayıs ayında yüzde 12.15 artmasına karşın TL’de geçen hafta yaşanan ralliyle beraber TCMB’nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini kaydetti.

ORTA VADELİ BAZ ENFLASYON ALINACAK

Ekonomist Haluk Bürümcekçi “23 Mayıs’taki toplantıda 300 baz puan faiz artışına gidilmesi ve para politikası çerçevesinde sadeleşmenin gerçekleşmesi nedeniyle ilave faiz artışı ihtimali bana göre düşük görünüyor” dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı: “Merkez Bankası’nın ek faiz artırımına gitmeden önce, halihazırda sahip olduğu politika araçlarının yarattığı alanı etkin olarak kullanmayı tercih etmesi olası görünüyor.” QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise “TCMB’nin, yükselen yıllık enflasyon yerine orta vadeli enflasyon görünümünü baz alacağını ve iletişimde de aslında bunu kastettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

BORSA’DA ÜÇ İHTİMAL

Alnus Yatırım’ın, Borsa İstanbul Endeksi’nin (BIST 100) “negatif seyrini sürdürdüğü”nün altı çizilen günlük piyasa bülteninde “Önceki günde yüzde 1.44 düşüşle, 97 bin 823 puandan kapattı; gün içinde en yüksek 99 bin 908 gördükten sonra satıcılara yenildi; yani 100 bini geçmeye gücü yetmedi” denildi ve şu değerlendirme yapıldı: “Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda iki ana nokta dikkat çekiyor. İlk ihtimal ‘dirençler sonradan destek olur’ kuralı gereği 2013 yılında gerçekleşen ve 2017’ye kadar geçilemeyen zirve seviyesinin tekrar test edilmesidir.



Bu nokta 93.400 civarıdır. İkinci ihtimal ise son dokuz yılda endeksin ayrılsa da geri döndüğü ortalama fiyatıdır. Aylık grafikte görüleceği üzere bu seviye önümüzdeki aylarda 88.000 seviyesine işaret etmektedir. Ya da üçüncü bir ihtimal olarak 102.000 seviyesinin yukarı geçilerek düşen trendi bitirmesi olacaktır. Bu seviye de dünkü kapanışın yüzde 4.0 üzerindedir.”