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150 bin emekli daha bayram müjdesi bekliyor

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150 bin emekli daha bayram müjdesi bekliyor
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere verilecek biner lira ikramiye uygulaması dışında kalan 150 bin farklı emekli müjdeli haberin gelmesini bekliyor.
150 bin emekli daha bayram müjdesi bekliyor 150 bin emekli daha bayram müjdesi bekliyor 150 bin emekli daha bayram müjdesi bekliyor

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere verilecek biner lira ikramiye uygulaması dışında kalan 10 banka, 6 sigorta şirketi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda çalışanlarının dahil olduğu 17 sandığın yaklaşık 150 bin emeklisi müjdeli haber bekliyor. Emeklilerin “Devlet bize de ikramiye ödesin ya da sandıklara talimat versin” diyerek kamu kurumlarına başvurdukları belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ise bu konuda kendisine görüş soran Türkiye Bankalar Birliğine “Bu her sandığın kendi insiyatifinde. Bizim onlara ödeyin ya da ödemeyin, diyemeyiz” yanıtı verdiği öğrenildi.

AYLIK KAYIP 166 LİRA

Hürriyet’e bilgi veren bir grup sandık mensubu, 17 sandıktaki 150 bin emekliye iki bayramda toplam 2 bin lira ödenmemesinin bu emekliler açısından aylık 166 lira kayıp anlamına geldiğini, bunun da büyük adaletsizlik olduğunu vurguladılar. Oysa 2008 yılında çıkarılan sosyal güvenlik yasasıyla sosyal güvenlikte ‘tek çatı’ sistemine geçilerek Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’un yanısıra bu 17 sandığın da birleştirilmesi kararı alındığını anımsatan emekliler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı aksilikler nedeniyle birleşme gerçekleşemedi. Ancak 2014 yılında yeni bir yasa çıkarılarak birleşme yetkisi süresiz olarak bakanlar kuruluna verildi. Birleşme olmadıysa da SGK bu sandıkları hep gözetimi altında tuttu. Yani SGK isterse bu sandıklara (tabi parası olanlara) siz de bunu ödeyin diyebilir. Sandık yönetimleri kaynaklar sınırlı olduğu için muhtemelen ödemeye yanaşmıyorlar.”

YILLIK MALİYET 300 MİLYON LİRA

Bu 17 sandık için iki bayram ikramiyesinin yıllık maliyetinin ise 300 milyon lira olduğu hesaplandı. Sandık emeklileri, “Yani devletin 12 milyon emekliye ödeyeceği yıllık 24 milyar liranın sadece yüzde 1,25’i” derken Türkiye Bankalar Birliği konuyu SGK’ye taşıdı.

SGK, KARARI SANDIK YÖNETİMİNE BIRAKTI

Kuruma 17 sandığın emeklilerine ikramiye ödeyip ödememesi konusunda görüş sordu. Hürriyet’e bilgi veren bir birlik yetkilisi, SGK’nin kendilerine verdiği yanıtı şöyle özetledi:

“Bu tamamen her sandığın kendi insiyatifinde bir karardır. Her sandık ayrı bir tüzel kişilik, ayrı bir SGK’dır. Her birinin aktüeryal dengesi, mali yapısı farklıdır. Biz bunu ödeyin ya da ödemeyin, diyemeyiz. Belki bir sandığın ödeme gücü vardır ve bunu sürdürebilir ama bir diğeri için bu karar batmak anlamına gelir. Dolayısıyla biz onların aktüeryal hesaplarını bilemeyiz. Karar tamamen kendilerinin yapacakları hesaplar doğrultusunda ilgili yönetim kurullarınındır. Bizim sandıklara ödeme yapın, dememiz özel şirketlere ‘siz de bayramda işçinize ikramiye ödeyeceksiniz’ demekle aynı şeydir.”

KİMLERİN KENDİ SANDIĞI VAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu dışında kalan ve kendi emekli sandığı olanlar şöyle:
“Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.”

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