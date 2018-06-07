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Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor

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'50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yolla çocuk sahibi olamayabilir'
Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor
Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor

1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark olduğu belirtilerek, böyle devam ederse 50 yıl içinde erkeklerin çoğunun normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı bildirildi.

 

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda doğal yollarla gebeliği önleyici sağlık sorunlarının arttığını söyledi.

Dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunduğuna dikkati çeken Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yeni doğan ile ölenlerin dengelenmesi için çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini vurguladı.

Dünyada erkeklerde sperm sayısının azaldığının altını çizen Urman, şunları kaydetti:

"1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var. 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir. 15 milyonun altına indiği zaman çocuk sahibi olmakta zorlanıyor erkekler."

Urman, gebeliği engelleyebilecek ölçüde sperm azlığının günümüzde daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor. Sigara içilmesi, uyuşturucu kullanımı, stresli yaşam, manyetik alanlar, cep telefonları, bilgisayarlar.... Gelişen teknolojinin bazı yerlerde bize kolaylıklar getirirken sağlığımızdan da önemli çalıntılar yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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