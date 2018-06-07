07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var

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Kars mitinginde konuşan Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar'' dedi.
Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var
Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var Yıldırım: Emperyal güçlerin bir oyun planı var

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kars'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kars başından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptı. Kars şimdi yeni bir zafere hazır mısınız? 24 Haziran'da şehitlerimiz gazilerimiz ve cennet vatanımız için yeni bir destan yazacak mıyız? Bayrağın inmemesi ezanların dinmemesi için durmak yok yola devam mı? 24 Haziran Kars için zafer vakti. Kars'ın yazı başka kışı başka bir güzel.

''AYRILIKLARI GAYRILIKLARI KALDIRDIK''

Ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık her türlü ayrımcılığı reddettik. Bütün vatandaşlarımızı baş üstünde tuttuk. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok dedik olmayacak dedik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Gözlerimizden dökülen yaşlar hep aynı renktedir. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara alçaklara teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Kitabımız peygamberimiz bir. Kürt Türk Azeri Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim.

''ONLARA GÖZ DİKEN DE KALLEŞTİR''

Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Bunlara hak ettikleri cevabı da sevgili Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir.

''HDP'NİN KÜRTLERE VERDİĞİ ZARARIN HADDİ HESABI YOK''

Şu HDP'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar talimatı Kandil'den alıyorlar. İradeleri kendi ellerinde değil. Uyanık olacağız bize zarar veren dostumuz kim düşmanımız kim iyi bileceğiz. Anlamsız yasakları bir bir kaldırdık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz.

''VARSIN DİĞER CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BOŞ BOŞ KONUŞSUN''

Seçime sayılı günler kaldı. İlk kez milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen Cumhurbaşkanı sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Kars'ın güçlü Meclis'te güçlü bir şekilde vekillerini gönderecek mi? Varsın diğer Cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerde yalanla dolanla iş olmaz.

''KARS'A 16 YILDA 10 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

Biraz da Kars'tan konuşalım. Kars'ın müjdelerini konuşalım. Kars bizim uzaktaki evimiz. Kars'a 16 yılda tam 10 katrilyon yatırım yaptık. Kars'ta 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını son 15 yılda yaptık. Kars'ta bir adet olan yükseköğretim yurt sayısını 10 adete çıkardık. Kars'a 500 yataklı bir hastane daha yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.''

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