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Türkiye'nin 'Bor' rüyası gerçek oluyor!

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Türkiye'nin 'Bor' rüyası gerçek oluyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin 'Yeni bor Stratejisi'ni açıkladı.
Türkiye'nin 'Bor' rüyası gerçek oluyor! Türkiye'nin 'Bor' rüyası gerçek oluyor! Türkiye'nin 'Bor' rüyası gerçek oluyor!

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'ne borun geleceğine dair kritik açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Bu hedeflerin en büyük ayaklarından birisi, Türkiye’nin rüyası haline dönüşen bugün açıklayacağımız konu. Ocak ayından itibaren bir çok toplantıda ifade ettim. Bor konusuyla ilgili milletimizi sevindirecek önemli bir müjde vereceğimizi ifade ettim. Mayıs ayı itibariyle görüşmeler neticesinde son noktaya getirdiğimiz açıklamayı gerçekleştiriyoruz.

İKİ FİRMA İLE PROTOKOL

İki firma protokol imzalayacak. Bununla yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz. Balıkesir’de inşallah, yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz. Peki bor karbür nedir? Madenden çıkan borun katme değerini işleme yoluyla oluşturduğumuz, yaklaşık 2 bin kata kadar artıran bir teknoloji.

600 DOLARLIK ÜRÜN

Bu gördüğümüz hammaddelerin dışında, işleyerek toz haline dönüştürdüğünüzde 600 dolar civarı bir ürüne dönüştürüyorsunuz. Peki bundan sonraki süreç? İşte bu yüksek teknolojiyle bütün bu çerçeveyle baktığımızda, bor karbüre dönüştürülmüş bu ürünler; dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element. Müthiş bir hammadde. Ve bunu dönüştürdüğünüzde, bor karbüre, bunu toz halleriyle birlikte, yaklaşık 40 bin dolara kadar mamul dediğimiz ürüne dönüşüyor.

KULLANIM ALANLARI

Ve bu ekosistem içerisinde, 200 dolardan başlayan 40 bin dolara giden bir yolculuk. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek, zırh levhalar, seramik, eğimli kıvrımlı olanların helikopter zırhlarında, nükleer santral nötronları, tutucular noktasında, en sonda zırh ve yelek dediğimiz, özellikle savunma sanayiimizdeki en stratejik ürüne dönüştürülecek bir ekosistem oluşturarak iki şeyi başarmış oluyoruz.

PAZAR PAYI EN HIZLI BÜYÜYEN ÜRÜN BOR

Dünyada gelişen maden teknolojileri alanında en hızlı pazar payı büyüyen ürün; bor. Dünyada iki büyük grubun işbirliği çok önemli. Kalitesiyle dünyada Türkiye’nin adıyla anılan öncü sektörlerden biri olacak bu işbirliği. Bor karbür, savunma sanayiimizin geliştirilmesi ve yerlilik oranımızın artırılması anlamında da çok kritik bir önem taşıyor. Dışa bağımlılık azalacak. Bazen parasını veriyorsunuz alamıyorsunuz. Bor karbür yüksek ısıya dayanma özelliğiyle savunma sanayiimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar, roketler, JÖH’lerimizin PÖH’lerimizin kullanacağı yelekler, savunma sanayiimiz çok farklı bir lige çıkacak.

Bor nitrür, yüksek sıcaklığa dayanıklılığıyla atom reaktörleri, uçak ve roket motorları gibi çok önemli alanlarda kullanılma özelliğine sahip stratejik bir ürün. Bor nitrür de tonu on binlerce dolar olan ürünlerin dönüşümü konusunda önemli bir kapı açacak.

Dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasına sahip bir Türkiye. Eti Maden şirketimiz, bu oranı daha da yukarıya çekecek bir keşif süreciyle yüzde 80 hedef koydu. Bunun üretiminde dünyada lider konumdayız.

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