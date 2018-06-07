07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB, faiz oranlarını 1.25 puan artırdı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir ay içerisindeki ikinci faiz artışını da yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkarıldığı belirtildi. 

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Kararın ardından dolar kuru 4.58'den 4.46'ya geriledi.    

ÜST ÜSTE HAMLELER GELMİŞTİ

Merkez Bankası 23 Mayıs’ta yaptığı PPK’da Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmış, 28 Mayıs tarihinde ise sadeleşme adımını atmıştı. Böylece 1 Haziran’dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı politika faizi oldu. 1 Haziran’dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini bildirmişti.

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