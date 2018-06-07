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50 bin kişiye istihdam müjdesi

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50 bin kişiye istihdam müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde bölgedeki organize sanayi bölgesinin kapsamının genişletileceğini söyledi.
50 bin kişiye istihdam müjdesi 50 bin kişiye istihdam müjdesi 50 bin kişiye istihdam müjdesi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı notlar:

Milli gelirimizi 3 bin 50 dolardan, 11 bin dolara çıkardık. IMF kapılarında, sene 2002. IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Davos'ta Kahn ile bir görüşmem oldu. IMF Başkanı'ydı. "Siz paranızı alıyor musunuz?" dedim, "Alıyoruz" dedi. "Siz siyaseten bize yön veremezsiniz, taksidinizi alıyorsunuz" dedim. 2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik. IMF 5 milyar avro borç istedi. "Bugün borç alan yarın emir alır" dedim. Baktılar bu çılgın Türkler, çıldırdı borç almaktan vazgeçtiler. Biz Türküz, bunlar bizi emir alan, vur başına ne dersen dinlesin sandılar. O eski Türkiye yok artık.

"KÖPRÜLERİ 'YIKACAĞIZ, SATACAĞIZ' DİYORLAR"

Bugün özellikle Tarsus’ta gerçekten tarihi projelerin startını veriyoruz. Tek seferde 4 katrilyon liralık bir yatırımı Tarsus ve Mersin’e kazandırmış oluyoruz. Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi’nde yaptığımız yatırım, turizm açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır.

Tarsus’a son derece modern bir hastane kazandırıyoruz. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin temelini de bugün atıyoruz. Birileri palavra atar, biz iş yaparız. Zaten Mersin Devlet Hastanesi’yle biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin Şehir Hastanesi’yle biz kendimizi ispat etmedik mi?

Birileri farklı şeyler söylüyor. Biliyorsunuz daha önce Tarsus’a bir üniversite sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü de diğer sözlerimiz gibi yerine getirdik, imzamdan çıktı. Tarsus’un kendi adıyla kendine ait bir devlet üniversitesi olacak.

50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bu yolun 27 kilometresi tamamlandı. Yolda bir adet tünel inşaa ediyoruz. Tarsus'u inşaası süren havalimanına bağlıyoruz. Çukurova Havalimanı da yakında hizmete alınacak. Mersin Adana Devlet Yolu'nun 8 şerite çıkarılması kapsamında 7,7 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor. 

Mersin-Adana yolunda Nacarlı Köprüsü hizmete açıldı. CHP, onları yıkacak öyle diyorlar. Öbürü de "Biz satacağız" diyor. Hatırlayın 1. Köprü'yü Demirel yapmıştı, komünistler "Biz onu satacağız" diyordu. Rahmetli Özal da "Satamazsınız" dediler. 

2. Köprü için de aynısı oldu. Neyi satıyorsunuz, bu millet sizi mezara gömer. Şimdi tutmuş, Bay İnce çıkmış- çok da ince değil ya- "Sarayı yıkacağım" diyor. Senin genel başkanın da söyledi ama kuzu kuzu saraya geldi. Oraya gelmek milletin ferasetiyle olur. 

Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımza iftar vereceğim. Muhteşem bir salonumuz var orada. Ondan sonra da garip gurebayı orada ağırlayacağız. 2 bin 500 muhtarımızla birlikte mesajımızı vereceğiz, "Burası kralların, tek adamların değil burası milletin temsilcisi olan muhtarların mekanıdır" diyeceğiz. Bu akşam ilk kez 2 bini aşacağız. Tarsus'ta 5 yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Böylece 50 bin istihdam oluşturacağız. Mevcut bölgeyi 100 hektar genişletiyoruz.

750 aileye güneş enerjisi paneli dağıtıyoruz. Elektrik yörüklerimizin ayağına gidiyor. Tuvalet, banyo gibi alanların bulunduğu konteynırlarımız onların bölgesine kurulacak. Biz gittiğimiz her yerde önce yaptıklarımızı sonra yapacaklarımızı söylüyoruz. Diğerleri zaten hayata geçirdiğimiz çalışmaları söylüyorlar.

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