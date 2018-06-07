ING Bank EMEA Şef FX Stratejisti Petr Krpata aylardır piyasanın gerisinde kalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlesinin etkileyici olduğunu, dolar/TL’de 4,40 seviyelerinin test edilebileceğini belirtti.
TCMB’nin politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75’e çıkarması ile birlikte TL’nin dolarkarşısındaki kazançları bir ara yüzde 2’yi geçti.
TCMB faizi artırırken gerekirse ilave sıkılaştırma yapabileceği mesajını korudu.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise, TCMB’nin 100 baz puan olan beklentilerinin üzerinde artış yaparak kararlılığını gösterdiğini kaydetti.
07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Dev bankadan dolar tahmini!
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