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Okullarda karne heyecanı

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Okullarda karne heyecanı
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline giriyor.
Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı

18 Eylül 2017 Pazartesi başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler, yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak.

Öğretmenler ise mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek.

Öğretmenler arife günü ve haziran ayının son haftası idari izinli sayılacağı için seminer programı 9 Haziran Cumartesi başlayacak.

Yeni dönemin ilk zili 17 Eylül'de çalacak
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

Ortaokul öğrencileri mezuniyetin yanı sıra 2 Haziran'da liselere geçiş için yapılan sınav sonucunun, lise son sınıf öğrencileri ise üniversiteye giriş sınavının heyecanı yaşayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran'da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 1 Temmuz'da yapılacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. 

 

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