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Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki!

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararıyla ilgili "Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.
Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki!
Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki! Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki! Moody's'in kararına hükümetten ilk tepki!

 

Özellikle 24 Haziran'a doğru giderken kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yaptığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıkladığını hatırlattı.

Bakan Tüfenkci, "Bu esasında operasyonun devamı niteliğinde. 19 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması... Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." diye konuştu.

"BİZ OPERASYONA HAZIRLIKLIYIZ"

Türk bankacılık sektörünün yoluna devam ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, açıklamaların algı oluşturma gayreti olduğunu vurguladı.

Bülent Tüfenkci, "Biz bu operasyonlara hazırlıklıyız, Türkiye bunların üstesinden gelebilecek. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecek. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55'in üzerinde oy potansiyeliyle seçildiğinde, güçlü meclisi oluşturduğunda o derecelendirme kuruluşlarının tamamı milletimizden gerekli tokadı ve cevabı almış olacaklar. Milletimiz müsterih olsun. Bu algı operasyonlarına aldanmasın ve bu operasyonları bir oylarıyla bozsun." ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK'TEN 'MOODY'S' TEPKİSİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in bankacılık sektörü ile ilgili kararının ardından "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15" dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.

BDDK: KARAR GAYRİ AHLAKİDİR

Öte yandan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de "Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir." dedi.

17 BANKANIN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının notunu düşürdü. ABD merkezli kuruluş ayrıca, bu 17 bankayı da kapsayan toplam 19 finansal kurumu daha fazla not indirimi için izlemeye aldı.

Gerekçe olarak çalışma ortamındaki bozulma ve bu bozulmanın bankaların kredi gücü üzerindeki etkisi ile yabancılara ait bankaların iştiraklerindeki değişimler gösterildi. moody's'in 1 Haziran'da Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunu, makro ekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almıştı.

 

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