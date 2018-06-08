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Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AK Parti'nin milletvekili adaylarına "MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın, MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir" sözünün arka planı ortaya çıktı.
Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor?
Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor? Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor? Bahçeli'nin o sözleri ne anlama geliyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada AK Partili milletvekili adaylarına sert uyarılarda bulundu. Bahçeli'nin “Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” ifadeleri bu uyarılardan en dikkat çekici olanlarıydı.  

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP Genel Merkezi'ne son günlerde AK Partili adayların propaganda yöntemine ilişkin şikayetler gelmeye başladı.

'AK PARTİLİ ADAYLAR: MHP'Yİ BOŞVERİN, BİZE OY VERİN'

MHP’li il yöneticilerinin doğrudan Bahçeli’ye de ilettiği bu şikayetler, AK Parti’li milletvekili adaylarının “İttifak ileride son bulacak. MHP’yi boş verin AK Parti'ye oy verin” şeklinde bir söylem kullandıkları ekseninde yoğunlaştı. Özellikle MHP ile başa baş olunan iller ve Orta Anadolu bölgesinde AK Parti saflarında yer alan milliyetçi kökenli isimlerin bu söylemi kullandıkları anlatıldı.

'MHP İLE İTTİFAK BOZULACAK DİYEREK OY TOPLAMA ÇALIŞIYORLAR'

Televizyon programlarında da bu söylemin izlerini gören Bahçeli, Ak Parti’de sınırlı sayıda kalan bazı adayların MHP üzerinde geliştirmeye çalıştıkları bu algıya tepki gösterdi. Bahçeli, bu algının Güneydoğu bölgesinde de geliştirilmek istendiğini görmezden gelmedi. Güneydoğu ve Doğu’da Kürt kökenli vatandaşların oylarına göz kırpan AK Partili bazı adayların, bölgede MHP ile ittifaktan duyulan rahatsızlığı gelecekte ittifakın bozulacağını adres göstererek gidermeye ve oy toplamaya çalıştığını da dikkate aldı.

Bahçeli’nin bazı kurmayları da “AK Partili bazı adayların MHP’yi dışlayan propaganda yürüttükleri bilgisi somut bir şekilde bize ulaştı” açıklamasıyla tabloyu netleştirdi.

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