Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Aman ha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de halka hitap ediyor. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nevşehir mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

AMAN HA!

- Bu yola çıkış biliyorsunuz bir Cumhur İttifakı'dır. Bu Cumhur İttifakı'nı birlikte koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhurun ittifakı kolay kurulmadı.

DERSLERİNİ VERECEĞİZ

- Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz.

FİTNEYİ DEĞİL KARDEŞLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ

Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Bölgemizde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz, kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz.

MİLLİ İRADE HIRSIZLARI

Muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar. Kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz boşuna bunlara milli irade hırsızları demiyoruz. Biz boşuna bunlara eski Türkiye ittifakı, yıkım ekibi demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir projeleri, hiçbir teklifleri yok.

''SEN UYUYOR MUSUN?''



18 yaş altını ücretsiz yapacağız diyorlar. Sen uyuyor musun ya? Başbakanlığım döneminde her doğanın 18 yaşına kadar sağlık sigortası olduğunu biz söyledik yaptık. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini dahi doğru düzgün yapmıyorlar.

''TERÖR KONUSUNDA DOĞRU DÜZGÜN TEK BİR İFADE YOK''

Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne'deki o Kobani olayında 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir onu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor. Bunlarda bolca yıkım var.

''YIKAMAZSIN. NEYİ YIKIYORSUN?''

Biz yapacağız onlar yıkacağız diyorlar. Yıkamazsın. Neyi yıkıyorsun? 29 Ekim'de dünyanın en büyük havalimanını açıyoruz.

''O APOLETLERİ ONLARA MİLLET TAKTI''

Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlara millet taktı. Benim katılmış olduğum toplantı TESK'in bir iftar yemeğidir. İsmail Metin Paşa oraya Malatya'nın protokolünden olan bir isim olarak katılmıştır.

''SİNCAR KANDİL GEREKİRSE ORAYA DA GİRERİZ''

Ben başkomutanım. Bay Muharrem önce bunu öğren sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyetindeler. Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.''