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Dünyaca ünlü isim intihar etti!

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Dünyaca ünlü isim intihar etti!
Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bourdain'in ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü isim intihar etti! Dünyaca ünlü isim intihar etti! Dünyaca ünlü isim intihar etti!

 

Ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain, 61 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.

Bourdain'in CNN'de yayınlanan Parts Unknown isimli programının bir bölümü için Paris'te bulunduğu, yakın arkadaşı Eric Ripert'ın sabah saatlerinde otel odasında Bourdain'in cansız bedenini bulduğu belirtildi.

Bourdain yazdığı kitaplar ve yaptığı programlarla kitlelere ulaşmayı başarmıştı.

ANTHONY BOURDAİN KİMDİR?

25 Haziran 1956 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Anthony Michael Bourdain, ABD'li yazar ve New York'taki Brasserie Les Hallen'ın baş şefidir.

Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tatlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaya başladı. Anthony Bourdain, 2005'te bir TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.

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