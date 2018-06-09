Bugünlerde bin liralık ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zammı da adım adım yaklaşmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte zam oranları şekilleniyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 artışa ilaveten yüzde 2.39 fark göründü. Haziran enflasyonuna göre zam oranının yüzde 7'yi bulması bekleniyor. Bu durumda fark yüzde 3'e çıkacak. Haziran enflasyonu sıfır çıkarsa bu oranlar uygulanacak.
3 TEMMUZ'DA KESINLEŞECEK
Hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; ocakmayıs endeks değişimi yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. 3 Temmuz'da ise kesin rakam ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de temmuzda enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark memur ve memur emeklilerinin zammına ilave olarak verilecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Emeklilere yapılan zamlardan ayrı olarak yüzde 4 ek ödeme de veriliyor. Yüzde 6.39'luk enflasyona göre ek ödeme miktarı da artmış olacak.
09 Haziran 2018 Cumartesi23 Ramazan 1439
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Milyonlara çifte zam müjdesi!
İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7’yi de bulabilecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olacak
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