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Dünyanın gözü orada

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Dünyanın gözü orada
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Dünyanın gözü orada Dünyanın gözü orada Dünyanın gözü orada

Azeri gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Tören, 12 Haziran Salı günü Eskişehir’de yapılacak. Enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri olarak gösterilen ve “Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan TANAP’ın açılışı için yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili katılacak.

Tören, Türkiye’de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu’nda yapılacak.

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü Köyü’nden başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçecek. Uzunluğu bin 850 kilometre olan hat, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala İlçesi’nde son bulacak. Bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaran TAP Doğalgaz Boru Hattı’na bağlanacak. TANAP, gaz akışının başlamasıyla Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak. Hattan, ticari gaz akışının bu ay sonunda başlaması öngörülüyor.

BOTAŞ’IN PAYI YÜZDE 30

BOTAŞ, 2019 Haziran’a kadar 2 milyar, 2021’de 6 milyar metreküp gaz alabilecek.

Avrupa’ya 10 milyar, Türkiye’ye 6 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak.

TANAP’ın inşasında kullanılan boruların yüzde 80’i Türkiye’de üretildi.
 

Boru hattına ilk test gazı, 23 Ocak 2018’de basıldı. Türkiye, hattan belli bir sürenin sonunda yıllık 6 milyar metreküp gaz alacak. BOTAŞ’ın yüzde 30 payının bulunduğu TANAP’ın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla 17 Mart 2015’te Kars’ta gerçekleştirilmişti.

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