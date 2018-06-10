Bayram tatili için Tekirdağ’dan memleketi Amasya’nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı tıra çarptı.
Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Arife (21) Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan Kara yarandı.
Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10 Haziran 2018 Pazar23 Ramazan 1439
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Büyük acı!!
Bayram tatili için Tekirdağ’dan memleketi Amasya’nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı tıra çarptı.
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