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Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

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Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü
Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 4,6, sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü ise yüzde 6,9 arttı.
Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar oldu.

Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü.

Bu yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 4,6, sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü ise yüzde 6,9 arttı. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümesi, aynı zamanda dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti. Hindistan bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,7 seviyesinde olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarına ilişkin, "Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" yorumunu yaptı.
GAYRİSAFİ yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜ YÜZDE 8,8 BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde  8,8, inşaat sektörü yüzde  6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2 arttı.

 

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