"BBP'nin Hakkı abisi"nden Cumhur İttifakına tepki

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu döneminden itibaren içinde yer aldığı Büyük Birlik Partisi ve ülkücü camiada "Hakkı abi" olanak anılan Eğitimci-Yazar Hakkı Öznur, Cumhur İttifakı'na karşı çıktı.
BBP'de AK Parti listesinde sadece Genel Başkan Mustafa Destici'nin seçilecek yere konulmasıyla ilgili sıkıntı tam olarak aşılamamışken, şimdi de partinin en etkili isimlerinden, ülkücü camianın ideologlarından Hakkı Öznur açıktan bayrak açtı.
BBP'nin kurucularından şimdiki BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, cumhur ittifakını adeta topa tuttu.
Milli Gazete’nin haberine göre, Hakkı Öznur, yayınladığı Adalet ve Demokrasi Beyannamesi'yle BBP'nin de içinde yer aldığı cumhur ittifakına karşı çıktı. "Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz” diyen Hakkı Öznur, “Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz” ifadelerini kullandı.
OHAL'siz, KHK'sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için AK Parti rejimine karşı çıkmaya devam edeceklerini savunan Hakkı Öznur, “Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran'da sandıklara gömeceğiz” dedi.