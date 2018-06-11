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1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi

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Adana'da cezaevi firarisi, kendisi polise ihbar eden annesinin evini yakması sonucu, içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.
1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi
1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi 1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi 1 yaşındaki bebeğini diri diri yakmak istedi

Adana'da cezaevi firarisi, kendisi polise ihbar eden annesinin evini yakması sonucu, içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Çağlar Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir fırında olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fırına giden ekipler, Aslan'ın kendilerini fark edince kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler ana caddede ve ara sokaklarda arama yaptı.

 

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti. Gülben Y, Aslan'ın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını belirti.

 

Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürüden ekipler, bir süre sonra Aslan'ın, annesi Ayşe A ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gittiği bilgisine ulaştı.

 

Bu sırada Aslan'ın polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.

 

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 11 aylık Ezel bebek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, kaçan hükümlü ve yanında götürdüğü kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

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