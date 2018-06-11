Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye destan yazıyor

2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin ilk çeyrek verilerine göre Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini internet sitesinden duyurdu. Böylece, Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde 7.4 büyüdü.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GELDİ

AA Finans 2018 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 büyüme bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE 2017'de 7.4 BÜYÜMÜŞTÜ

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7,4 büyüme performansına imza atmıştı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

SANAYİDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

"MOODY'S'E İLK ÇEYREKTEN YÜZDE 7,4 YANITI

Moody’s 2018 yılı için ekonomik büyüme tahmini güncellerken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızının yükselen borçlanma maliyetleri ve sıkı kredi koşulları sebebiyle sınırlı kalacağını öngörüp, raporda, Türkiye'nin 2017'de yüzde 7.4 büyüdüğü hatırlatılarak, büyüme tahmininin 2018 için yüzde 4'ten yüzde 2.5'e, 2019 için de yüzde 3.5'ten yüzde 2'ye revize edildiği belirtildi" demişti. Ayrıca Moody's 2017 yılının tamamı için "Türkiye'nin büyümesi 2017'de 2,6 olacak" demişti. Ancak Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyümüştü.

Fitch ise, "Küresel Ekonomik Görünüm" adlı raporunda 2017'de teşviklerin etkisyle güçlü büyüme kaydeden Türkiye'de bu yıl büyümenin yavaşlayacağını söylemişti.