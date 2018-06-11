Bütün mahalle uyumuyor

Gürpınar ilçesi Uzungedik Mahallesi’ne bağlı Çılgı mezrasında 4 ev ve 2 tandırda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, iki aileyi perişan etti. Çılgı mezrasında 6 yıl önce 3’ü engelli 7 çocuk babası Necmettin Sönmez’e ait evde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlar, mahalle halkını da endişelendiriyor. Sönmez, nedeni anlaşılmayan yangınlardan kurtulmak için çareyi köye 500 metre uzaklıkta yeni bir ev yapmakta buldu. Yeni evinin de bundan 2 ay önce tutuştuğunu gören çaresiz vatandaş, ailesini alarak eski evine geri döndü. Bu sırada çocuğu olmayan kardeşi Selim Sönmez’in de evinde yangın çıkmaya başladı. Nedeni bilinmeyen esrarengiz yangınlar, Selim Sönmez’in evini kullanılamaz hale getirdi.
Olaylardan etkilenen ve korku içinde yaşayan köylüler ise durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, evde çıkan yangınların sebebini öğrenemedi. Esrarengiz yangınlarda 4 evden 2’si kullanılmaz hale gelirken, aile ise konunun araştırılmasını ve yetkilerin kendilerine bir an önce yardım etmesini istedi.
“Perişan olduk”
Necmettin Sönmez, son günlerde çıkan yangınlardan dolayı ellerinde su ile nöbet tuttuklarını ve bir türlü uyuyamadıklarını belirtti. Artık huzurlarının kalmadığını ifade eden Sönmez, “Birkaç sene bekledik, yeni evimizde yanmaya başladı. Çıkan yangından dolayı İstanbul’da bir hocaya gittim. Hoca yangının duracağını söyledi. Sabaha kadar yatmıyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doğru koşuyoruz. Çok huzursuzuz, perişan olduk” dedi.
“Evde ne varsa yandı”
Bedensel engelli 3 çocuğunu korkudan komşusunun evinde bırakan Sönmez, evlerinin bazı günlerde yaklaşık 20 kez yandığını belirterek, “Evimiz 6, 7, 8 ve bazı günler 20 defa tutuşuyor. Yorgan, yatak, kilim ne varsa yandı. Hiçbir şey kalmadı. Engelli çocuklarımız var. Engelli çocuklarım korktukları için komşumuzun evine bıraktık” diye konuştu.
“7’den 70’e bütün köy halkının psikolojisi bozuldu”
Fahri Köy İmamı Abdulmenaf Özdemir ise bundan 4 yıl önce Muş’tan Van’a geldiğini söyledi. Hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını anlatan Özdemir, “Evin tutuştuğuna 3-4 kez şahit oldum. Benim yanımda böyle yandı. Bazı kişiler ‘belki çocuklar yakıyor’ diyorlar ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü ben kendim bile şahit oldum. Necmettin Sönmez’in 3 tane çocuğu var. Bu çocuklar da bedensel engellidir. Bu çocukların kalkıp yürümesi veya eliyle bir şey yapması mümkün değildir. AFAD geldi, gaz ölçümü yaptı ve gazla alakalı olmadığını tespit etti. Yanan ev halkı için uyku yok” şeklinde konuştu.
“Korku içinde yaşıyoruz”
6 yıl önce Sönmez ailesinin eski evinin yandığını, köye 500 metre uzaklıkta yeni bir ev yaptıklarını ve bu yeni evin de yandığını dile getiren köy sakinlerinden Nevzat Sönmez de bütün bir köyün korku içinde yaşadığını söyledi.
Akşamdan sabaha kadar gözlerine uyku girmediğini, akrabası olan ailenin engelli çocuklarına sahip çıktıklarını aktaran Yıldırım Sönmez ise ellerinde su ile nöbet tuttuklarını söyleyerek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
11 Haziran 2018 Pazartesi28 Ramazan 1439
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